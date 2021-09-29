Нью-Йорк, США, 30 сентября, 2021, 02:58 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 29 сентября разнонаправленно на фоне неопределённости с определением потолка американского государственного долга. В минусе Nasdaq.

Marco Verch Professional Photographer and Speaker Фондовый рынок

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 90,73 пункта (0,26%), до уровня 34 390,72 пункта. S&P 500 подорожал на 6,83 пункта (0,16%), поднявшись до уровня 4359,46 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 34,24 пункта (0,24%), опустившись до уровня 14 512,44 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,54, до уровня $74,83 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 28 сентября снижением. Больше других потерял Nasdaq.

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