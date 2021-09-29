Прага, 30 сентября, 2021, 02:49 — ИА Регнум. Несколько случаев заражения высокопатогенным штаммом вируса птичьего гриппа H5N1 выявлены среди домашних гусей в центральной части Чехии, 29 сентября передало Чешское радио со ссылкой на министерство сельского хозяйства страны.

Птичий грипп

По информации ведомства, вспышка заболевания зафиксирована в селе Трхове-Душники вблизи города Пршибрам.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа министерство сельского хозяйства, животноводства и рыболовства Бенина объявило, что в трех районах страны зарегистрированы случаи заболевания птичьим гриппом, вызываемого штаммом H5N1.