Тегеран, 30 сентября, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Легкоатлетическая команда Ирана на молодежном чемпионате Центральной Азии завоевала 3 золотые медали в первый день игр. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 29 сентября.

Турнир начался в Ташкенте (Узбекистан), и сборная Ирана по легкой атлетике завоевала 3 золотые медали в первый день соревнований.

Иранец Амирхоссейн Асадиманеш завершил бег на 10 000 м среди юниоров за 45:50,51, заняв первое место.

В женской категории бега на 10 000 м среди молодежи Фатима Захра Каленойи установила исторический рекорд (54:26:26) и выиграла золото. Она также побила молодежный рекорд Ирана по этому результату.

Другой иранский спортсмен Мохаммад Абдшахри стал первым на дистанции 1500 метров среди молодежи с рекордом 4:04:79.