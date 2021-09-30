Тегеран, 30 сентября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Сценарий, написанный Ашканом Чавоши из иранской провинции Керманшах, был представлен и отмечен как лучший сценарий на втором международном кинофестивале ностальгии (NFF) в Милане (Италия). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 29 сентября.

Кинофестиваль «Ностальгия» проходил 21−24 сентября в аудитории Миланского политехнического университета. В секретариат кинофестиваля было отправлено 1472 произведения искусства. В заключительный этап мероприятия были отобраны 3 сценария, 7 художественных и 28 короткометражных фильмов.

Кинофестиваль NFF — первый независимый иранский кинофестиваль на севере Италии, не связанный с какими-либо политическими или религиозными организациями. Кинофестиваль был запущен в 2019 году с целью демонстрации иранских кинематографических постановок в европейской зоне.

Этот международный кинофестиваль является сезонным мероприятием, демонстрирующим независимые художественные и короткометражные фильмы, снятые иранцами со всего мира.