Тегеран, 30 сентября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. 29 сентября заместитель министра нефти по газовым вопросам Маджид Чегени заявил на встрече с иракской делегацией, что Исламская Республика Иран готова продлить свой контракт с Ираком на экспорт газа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Чегени встретился с высокопоставленной делегацией министерства энергетики Ирака, подчеркнув стратегические отношения, а также отметив культурные и религиозные связи между двумя странами.

Призвав иракскую сторону соблюдать действующие контракты и предыдущие соглашения, чиновник заявил, что министерство нефти Ирана готово рассмотреть новые предложения министерства энергетики Ирака о продлении существующего контракта на экспорт газа.

В настоящий момент между Ираном и Ираком действуют два контракта на экспорт газа общей мощностью 35 миллионов квадратных метров в день. Стороны выражают готовность расширять поставки газа с целью поддержания энергетического сектора Ирака на должном уровне.