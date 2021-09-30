Тегеран, 30 сентября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В последние дни между секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана (SNSC) Али Шамхани и саудовскими официальными лицами не было проведено ни встреч, ни телефонных переговоров, заявил официальный источник. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Nournews процитировал информированный источник, что сообщения о встрече или телефонном разговоре между секретарем SNSC и властями Саудовской Аравии являются необоснованными, и программы для такой связи не существует.

В течение нескольких дней некоторые активисты социальных сетей публиковали отчеты о подобном мероприятии без указания какого-либо источника. Они утверждали, что Шамхани встретился с государственным министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром в Багдаде (Ирак).

Ранее посол Ирана в Багдаде Ирадж Масджеди заявил, что переговоры между Ираном и Саудовской Аравией быстро продвигаются. Масджеди также сообщил, что четвертый раунд переговоров Ирана и Саудовской Аравии состоится в Багдаде, но не предоставил никаких дополнительных подробностей.