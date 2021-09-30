Тегеран, , 06:58 — REGNUM 29 сентября Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи в своёмуказе назначил Пеймана Джебелли новым главой вещания Исламской Республики Иран (IRIB). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Верховный лидер высоко оценил заслуги бывшего главы IRIB Абдолали Алиасгари и назначил Джебелли на данный пост сроком на пять лет. Он также пожелал новому главе IRIB успехов с этой должности.

В указе Верховный лидер описал IRIB как университет для повышения уровня общественных знаний, поле для борьбы с искажениями и базу для распространения жизнерадостности и надежды в стране.

Укрепление национального и революционного духа, пропаганда исламско-иранского образа жизни и укрепление национального единства являются ключевыми задачами, поставленными аятоллой Хаменеи для нового главы государственного телевещания Исламской Республики Иран.