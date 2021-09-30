Нью-Йорк, США, , 02:41 — REGNUM Совет Безопасности (СБ) ООН на закрытом заседании 30 сентября обсудит проведённые КНДР ракетные испытания гиперзвуковой ракеты. Это следует из распространённого вечером 29 сентября графика работы штаб-квартиры всемирной организации.

Совбез ООН Un.org

В расписании ООН на 30 сентября указаны тема Северной Кореи и обсуждение вопросов нераспространения ядерного оружия.

Напомним, 28 сентября КНДР совершила испытательный запуск своей новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8» в сторону Японского моря. Постоянный представитель Северной Кореи при ООН Ким Сон заявил, что Пхеньян никогда не поставит под угрозу безопасность США, Южной Кореи, Японии и других соседних стран.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Совбеза ООН Берн Нейсон (постпред Ирландии), комментируя новые ракетные испытания Пхеньяна, заявил о необходимости прекращения ядерной программы КНДР.

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