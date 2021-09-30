Тегеран, 30 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. 29 сентября глава Федерации кунг-фу и боевых искусств Ирана заявил, что иранское Кунг-фу То'а находится на последних этапах регистрации в Олимпийском совете Азии, при этом на данный момент 50 стран уже признали спортивную дисциплину. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В интервью IRNA Реза Хейдари заявил, что Федерация кунг-фу и боевых искусств Ирана в течение восьми лет не оставляла попыток зарегистрировать дисциплину Кунг-фу To'a, несмотря на строгие правила, применяемые международными организациями, ответственными за регистрацию.

Он отметил, что суффикс «To'a» происходит от традиций и обычаев иранских этнических групп на севере, западе, юго-востоке и северо-востоке страны.

По словам Хейдари, федерация до сих пор провела множество курсов по обучению To'a в качестве шага к глобальному признанию этой дисциплины, причем эти курсы посетили преподаватели со всего мира.