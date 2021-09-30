Тегеран, 30 сентября, 2021, 07:01 — ИА Регнум. 25 иранских компаний представили свою продукцию на Международной выставке Морского Шелкового пути 21 века в провинции Гуандун (Китай). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 сентября.

Нефтехимия, энергетика, сухофрукты, ковры ручной работы и изделия ручной работы, рыболовство, фисташки, сушеные орехи, шафран, чай и финики находились среди иранских товаров, которые были представлены на китайской выставке. Сообщается, что данная продукция широко приветствовалась посетителями выставки.

64 государства мира, включая Исламскую Республику Иран, США, Канаду, Грузию, Кубу, Россию, Испанию и Японию, приняли участие в мероприятии и разместили свои павильоны с целью расширения рынков сбыта своей продукции.

Кроме того, на международной выставке было представлено более 1000 компаний, которые находятся в поиске новых партнеров и потребителей.