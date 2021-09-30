Тегеран, 30 сентября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. 29 сентября глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами заявил, что Тегеран и Москва достигли договоренности о создании нового механизма в рамках ядерных переговоров для ускорения процесса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эслами, который находится в данный момент в Москве, заявил на пресс-конференции о достижении первоначальной договоренности об ускорении реализации совместных ядерных проектов и планов в области здравоохранения, развития радиационных применений и атомных электростанций, в частности эксплуатации и открытия Бушерской АЭС.

Он также отметил, что было решено, что Иран установит сроки оплаты с целью предотвращения задержек в проекте, а также повысит эффективность, чтобы компенсировать уже произошедшую 22-месячную задержку.

Ранее Эслами и президент Росатома Алексей Лихачев встретились и обсудили расширение сотрудничества Ирана и России в области мирной ядерной энергетики.