Тегеран, 30 сентября, 2021, 07:10 — ИА Регнум. 29 сентября исполнительный директор по международным делам 34-го Международного кинофестиваля Ирана для детей и молодежи заявил, что мероприятие отличается от других огромным географическим разнообразием. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Раед Фаридзаде подчеркнул, что расширение совместных постановок привело к географическому разнообразию в этом выпуске фестиваля, отметив, что на фестивале планируется создать постоянную «видеотеку».

Комментируя особенности международного кинематографического события, он заявил, что данный кинофестиваль является одним из крупнейших в регионе и уже несколько лет привлекает активистов детского кино.

Фаридзаде подчеркнул, что фестивалю удалось завоевать хорошую позицию и репутацию в этой области, а также установить теплые отношения со специализированными детскими фестивалями по всему миру.

«В прошлом году из-за распространения коронавируса фестиваль проходил онлайн», — сказал он, отметив, что в связи с распространением этого смертельного вируса основная часть мероприятия в текущем году также пройдет в онлайн-формате.

Фаридзаде сообщил: «У нас есть две конкурентные области в международном разделе. Первый раздел состоит из Конкурса художественных фильмов и Конкурса короткометражных фильмов. В этих секциях будут соревноваться 12 и 13 фильмов соответственно».