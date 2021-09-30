Тегеран, 30 сентября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. 29 сентября представитель Исламской Республики Иран в Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций призвал мировое сообщество к полной ликвидации ядерного оружия, отказавшись от сохранения, накопления запасов, разработки, применения и распространения такого оружия на региональном и глобальном уровнях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Реза Наджафи, исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам, выступил с речью на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) в поддержку Международного дня за полную ликвидацию ядерного оружия.

«Достижение глобального ядерного разоружения и устранение угрозы ядерного оружия является юридической, политической и моральной ответственностью всех государств в целом и государств, обладающих ядерным оружием, в частности», — заявил Наджафи.

Он подверг критике государства, обладающие ядерным оружием, за то, что они по-прежнему полагаются на ядерное сдерживание и планируют «не только модернизировать, но и укрепить свои ядерные арсеналы, что является грубым нарушением духа и буквы ДНЯО».

Чиновник отметил тупик в ядерном разоружении в связи с агрессивной ядерной политикой Вашингтона, призвав США и другие государства, обладающие ядерным оружием, выполнить свои международные обязательства по ядерному разоружению и добросовестно их выполнять.

«Иран подчеркивает фундаментальную важность выполнения резолюции 1995 года», — отметил он, подчеркнув, что ядерное оружие Израиля продолжает угрожать миру и безопасности в регионе Ближнего Востока, а также за его пределами.