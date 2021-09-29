Пхеньян, 30 сентября, 2021, 02:33 — ИА Регнум. Предложение США о диалоге отверг лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом 29 сентября сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Администрация Белого дома призвала КНДР к диалогу после последнего запуска ракеты, который США считает угрозой мировому сообществу. Северокорейский лидер считает, что предложение Соединённых Штатов о «диалоге без предварительных условий» — это лишь прикрытие для враждебной политики и попытка обмануть международное сообщество.

Ким Чен Ын заявил, что в течение восьми месяцев с момента прихода к власти в США администрации президента Джозефа Байдена не произошло никаких изменений во враждебной политике в отношении Северной Кореи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Северная Корея готова возобновить работу линии связи с Южной Кореей в начале октября.