Южно-Сахалинск, 30 сентября, 2021, 02:32 — ИА Регнум. На Сахалине кровлю жилого дома №125 по улице Советской в Холмске залатали скотчем.

Пресс-служба калужского регионального фона капитального ремонта многоквартирных домов Крыша

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Как рассказали ИА «Сах.ком» в обслуживающей дом управляющей компании, работы на крыше проводил фонд капитального ремонта. Там в свою очередь пояснили, что подрядчик не должен был чинить кровлю — работы выполнены попутно при замене резиновых манжетов канализационных труб. Щель в кровле залатали специальным гидроизоляционным материалом, который так сильно похож на скотч.

Специалисты фонда капремонта Сахалина заверили, что в ближайшее время кровля будет отремонтирована.

В свою очередь на инцидент отреагировал холмский городской прокурор и организовал проверку. Как сообщили в областной прокуратуре, в ходе проверки будет дана оценка действиям организаций ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, контроль за качеством проведения в России капительного ремонта домов будет усилен, заявил 5 августа российский министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании президента страны Владимира Путина с членами правительства.