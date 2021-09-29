Южно-Сахалинск, 30 сентября, 2021, 02:15 — ИА Регнум. На Сахалине в отношении директора одного из сельскохозяйственных предприятий Охи возбуждено уголовное дело за невыплату заработной платы работникам в течение более двух месяцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября в областном СУ СКР.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

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Более двух месяцев сотрудники не получали заработную плату, а также иные установленные законом выплаты, в том числе компенсацию отпуска при увольнении. Следователи уверены, что у предприятия была финансовая возможность осуществлять все выплаты в срок, но перед коллективом накопилась задолженность на сумму более 3 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области, по данным организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых видов деятельности, общая сумма задолженности за август 2021 года сократилась на 17,3% и на 1 сентября составила 21,4 млн рублей.