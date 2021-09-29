Канада, 30 сентября, 2021, 02:12 — ИА Регнум. Операция по спасению 39 горняков, которые оказались блокированы в шахте недалеко от канадского города Садбери (провинция Онтарио), завершилась. Об этом 29 сентября передал телеканал CTV.

Цитата из к/ф «Донецкие шахтёры». Реж. Леонид Луков В шахте

В работах участвовало 58 спасателей. Они смогли вызволить людей, оказавшихся на глубине почти 550 метров. Отмечается, что в ходе операции никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября 39 горняков застряли под землей из-за поломки подъемного механизма на шахте Totten Mine вблизи от города Садбери.