Лос-Анджелес, США, 30 сентября, 2021, 02:01 — ИА Регнум. Отец американской певицы Бритни Спирс был отстранён от опеки над ней по решению суда в Лос-Анджелесе в американском штате Калифорния. Об этом 30 сентября сообщает телеканал NBC.

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

Согласно постановлению суда Джеймс Спирс, отец американской исполнительницы, отстраняется от опеки над дочерью, ему должна быть назначена временная замена. Решение суда может стать важным этапом на пути поп-звезды к самостоятельности и полной независимости, которых она была лишена последние 13 лет.

Бритни Спирс, находясь под опекой, лишена права распоряжаться своим имуществом, контролировать творческий процесс и принимать большинство ключевых решений в свой жизни. Певица неоднократно подавала в суд, пытаясь если не избавиться от опеки, то хотя бы смягчить её условия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что отец певицы Бритни Спирс подал ходатайство о прекращении опекунства над дочерью в суд Лос-Анджелеса в штате Калифорния.