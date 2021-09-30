Вашингтон, , 01:54 — REGNUM Палата представителей Конгресса США 29 сентября с небольшим перевесом голосов одобрила инициативу о приостановке до 16 декабря 2022 года действия лимита американского государственного долга. Трансляция голосования велась на сайте палаты.

За принятие данного решения проголосовали 219 депутатов, 212 законодателей высказались против. В ближайшее время инициативу рассмотрит Сенат.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов США Джанет Йеллен 28 сентября заявила о том, что денежные средства министерства финансов могут иссякнуть 18 октября текущего года если, конгресс не согласится на увеличение лимита заимствований.

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