Петропавловск-Камчатский, 30 сентября, 2021, 01:41 — ИА Регнум. Более тонны красной икры-сырца общей стоимостью около 34 млн рублей обнаружили и изъяли сотрудники полиции на Камчатке. Об этом 29 сентября сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

ru.torange.biz Красная икра

Сотрудники Госавтоинспекции на автотрассе Петропавловск-Камчатский — Мильково остановили внедорожник, игнорировавший законные требования остановиться. В результате досмотра автомобиля в его кузове была обнаружена красная икра-сырец общим весом 1200 кг.

Предварительно установлено, что водитель внедорожника приобрёл красную икру в Усть-Большерецком районе с целью дальнейшей переработки и сбыта. Икра была изъята из незаконного оборота, общая стоимость изъятого составила более 34 млн рублей. Сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по статье о приобретении или сбыте имущества, добытого незаконным путём.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в международном аэропорту Волгограда жителя Москвы с чемоданом браконьерской чёрной икры общим весом 15 кг.