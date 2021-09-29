Пхеньян, 30 сентября, 2021, 01:35 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе выступления на пятой сессии верховного народного собрания (одномандатного парламента) 14-го созыва заявил о готовности Северной Кореи возобновить работу линии связи с Южной Кореей в начале октября. Об этом 30 сентября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын

Как следует из заявления лидера страны, эти действия будут предприняты с целью улучшения отношений и построения мира на Корейском полуострове.

Напомним, что Ким Чен Ын не присутствовал на открытии сессии верховного народного собрания, состоявшемся 28 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён призвал КНДР откликнуться на призыв к диалогу, чтобы обсудить денуклеаризацию, межкорейские отношения и другие важные вопросы.

Читайте также: Представители Южной Кореи и США обсудили вопросы военного сотрудничества