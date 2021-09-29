Кито, 30 сентября, 2021, 01:29 — ИА Регнум. Свыше 100 человек погибли в результате столкновений в тюрьме в городе Гуаякиль на западе Эквадора, 29 сентября сообщила на своей странице в Twitter национальная служба по контролю за заключенными и несовершеннолетними правонарушителями (Snai).

Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика; США В тюрьме

Ранее сообщалось о 29 жертвах столкновений. Еще 52 человека пострадали. Ситуация в тюрьме находится под контролем. Причиной случившегося стал конфликт между представителями разных группировок.

В стране объявлен режим чрезвычайного положения в пенитенциарной системе, который будет действовать 60 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября тюрьму в провинции Гуаяс на западе Эквадора атаковали с применением беспилотников.