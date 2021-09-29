Вашингтон, 30 сентября, 2021, 01:24 — ИА Регнум. Расследование инцидента с отклонением от курса корабля Unity-22 компании Virgin Galactic во время суборбитального полёта завершило федеральное авиационное управление (ФАУ) США. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

Ronrosano Суборбитальный космический корабль SpaceShipTwo модели Unity

Расследование нештатной ситуации, возникшей 11 июля во время полёта корабля Unity-22, завершено. Специалистами регулятора был сделан вывод, что в ходе полёта действительно произошло отклонение от курса, но Virgin Galactic не уведомила об этом ФАУ положенным образом.

Компания обязалась внести изменения в свою систему оповещения о подобных внештатных ситуациях. Изменения были внесены, компании Virgin Galactic разрешено возобновить использование космолётов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский авиарегулятор ФАУ наложил временный запрет на полёты космолётов компании Virgin Galactic. Причиной стал инцидент с кораблём Unity-22, который в ходе тестового полёта отклонился от траектории и оказался на грани аварийного приземления.