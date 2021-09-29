Курган, 30 сентября, 2021, 01:23 — ИА Регнум. В Кургане два должностных лица горадминистрации привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения при выдаче разрешения на строительство 11-этажного дома по ул.К.Мяготина 117а. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Smi93.ru Строительства многоэтажек

Установлено, что горадминистрация выдала разрешение на возведение здания в нарушение действующих с сентября 2020 года правил землепользования и застройки в Кургане. У застройщика отсутствовали технические условия на водоснабжение и водоотведение объекта.

После представления прокуратуры горадминистрация направила застройщику уведомление об отмене разрешительных документов на строительство многоквартирного жилого дома. При этом земельный участок принадлежит застройщику.

Отметим, что ранее против строительства данной многоэтажки выступили жители соседних домов. Точечная застройка грозила порушить коммунальную инфраструктуру домов по ул. Кирова, 98А и Кирова, 98 в Кургане.