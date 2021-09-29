Варшава, 30 сентября, 2021, 01:02 — ИА Регнум. Указ о продлении режима чрезвычайного положения на границе Польши с Белоруссией на 60 дней подписал польский президент Анджей Дуда 29 сентября, сообщили в канцелярии главы государства.

Julian Buijzen Беженцы

В ближайшее время документ будет рассмотрен парламентом республики, куда его направили на утверждение.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября портал wPolityce. pl опубликовал результаты опроса, согласно которым 68% жителей Польши положительно относятся к режиму чрезвычайного положения, действующему на границе страны с Белоруссией.