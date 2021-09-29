Рамалла , 30 сентября, 2021, 00:52 — ИА Регнум. Запрос президента Палестины Махмуда Аббаса на проведение встречи с президентом США Джозефом Байденом на полях недели высокого уровня 76-й сессии ГА ООН на прошлой неделе был отклонён Белым домом. Об этом 29 сентября сообщил портал Axios.

Государство Палестина

По данным американских и палестинских источников, Аббас советовался со своими помощниками, стоит ли ему лично отправиться на Генассамблею ООН. В связи с этим было решено выяснить, возможно ли будет встретиться с американским лидером на полях ГА ООН в Нью-Йорке либо после неё в Вашингтоне.

В Белом доме на запрос Палестины ответили, что президент США не будет проводить двусторонних встреч в Нью-Йорке, а встреча в Вашингтоне не вписывается в его планы. В связи с этим Аббас отказался от поездки на Генассамблею ООН, ограничившись видеообращением ко всем участникам сессии. Байден же поехал в Нью-Йорк и провёл три двусторонние встречи на полях Генассамблеи ООН.

Отмечается, что отказ от встречи сам по себе очень необычен, а такая реакция Белого дома указывает на вторичность вопроса палестино-израильского урегулирования для администрации Байдена.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости возобновления прямых переговоров между Палестиной и Израилем для достижения всеобъемлющего урегулирования.