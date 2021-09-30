30 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

В аресте вице-президента «Сбера» Марины Раковой телеграм-каналы увидели сигнал элитам и даже процесс их «чистки».

Георгий Балаков, , 07:34 — REGNUM Резонансное уголовное дело в отношении вице-президента «Сбера» и гендиректора ООО «Сберобразование» Марины Раковой не только не осталось незамеченным в Telegram, но и вышло в число наиболее популярных тем обсуждения телеграм-каналов. Оно и понятно — не каждый день человек такого уровня становится фигурантом коррупционного скандала. Высокий статус подозреваемой навел ТГ-каналы на мысль о том, что это дело является своего рода сигналом для представителей российских элит.

Сбербанк Иван Шилов © ИА REGNUM

«По версии следствия, Марина Ракова, находясь на должности заместителя министра просвещения РФ, в 2019 году пролоббировала выделение ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» («ФНФРО») бюджетных средств, предназначенных на реализацию государственных контрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование», — указал подробности уголовного деле телеграм-канал «Жаба и Гадюка».

При этом в качестве подрядной организации руководством Фонда привлекалась «Московская высшая школа социальных и экономических наук». В итоге деньги подрядчик освоил, однако, как установила экспертиза, «выполненные подрядчиком работы по качественным характеристикам не соответствуют требованиям, указанным в техническом задании, — цель не достигнута, задачи не выполнены, практическое применение не представляется возможным», пересказывает версию следствия ТГ-канал.

Марина Ракова Astrobl.ru

«Вот так «великие трансформаторы» образования по методичкам глобалистов «внезапно» оказываются еще и великими комбинаторами и ворами? В чем мы и не сомневались — вся выстраиваемая ими стена слома традиционных знаний строится на обмане и мошенничестве», — написал телеграм-канал РИА Катюша.

Само дело является не только эпизодом борьбы с коррупцией, убежден ТГ-канал «Кремлевский безБашенник». По его мнению, таким образом российским элитам был подан определенный сигнал.

«Это при том, что Марина Ракова еще недавно считалась одной из кадровых любимиц президента. Но времена меняются, и элитам посылают сигнал, что круг неприкасаемых значительно сужается, независимо от вчерашних симпатий и заслуг», — написал автор публикации.

Однако одним «сигналом» истеблишменту уголовное дело в отношении Раковой не ограничивается, считает телеграм-канал «Русский ноу нейм».

«Помимо «сигнала» элитам — это еще один «звоночек» для самого Лидера, который все больше убеждается в «надежности» тех, кто им рассматривался в качестве Опоры в переходные времена. И это — гораздо серьезнее, чем все критики, говорящие по существу, но при этом — считающиеся «угрозой». И это — больно… А механизма отделения здравых Зерен от прогнивших плевел — как не было, так и нет…» — делится своим мнение автор поста.

Отделение Сбербанка Sberbank.ru

В свою очередь телеграм-канал «Большой трансфер 2024» в своих рассуждениях идет еще дальше и заявляет о «чистке элит». Процесс этот, по его мнению, был приостановлен на период предвыборной кампании и голосования, но сейчас начинается вновь.

«За один день дела заведены на вице-президента Сбербанка, экс-замглавы Минпросвещения РФ Марину Ракову и основателя Group IB Илью Сачкова. Выборы окончены, и пора продолжить зачистку элит», — пишет ТГ-канал.

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