Нальчик, 30 сентября, 2021, 00:45 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Баксанском районе Кабардино-Балкарии, 29 сентября сообщил сайт «МВД Медиа».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Еще трое человек пострадали. В 21:50 на 432-м на трассе «Кавказ» столкнулись автомобили Toyota и «Газель». По предварительной информации, погибли водитель и три пассажира иномарки. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Из-за ДТП движение на этом участке трассы временно ограничили. Водителей просят двигаться в объезд через село Дыгулыбгей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября на трассе «Кавказ» в Баксанском районе Кабардино-Балкарии столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибли два человека и трое получили травмы.