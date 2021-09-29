Варгашинский район, Курганская область, 30 сентября, 2021, 00:44 — ИА Регнум. В Варгашинском районе Курганской области задержана бывшая глава Шастовского сельского совета по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Больше частной собственности!

По данным следствия, в 2020 году глава сельсовета во избежание наказания за отсутствие противопожарного разрыва в селе Шастово заключила муниципальный контракт на его выпилку с местным предпринимателем. Превышая полномочия, чиновница распорядилась о сплошной рубке леса общим объемом более 330 кубометров. Кроме того, вырубленным предприниматель распорядился по своему усмотрению. В результате бюджету Шастовского сельсовета причинён ущерб на 1,7 млн рублей.

Помимо этого, в 2016 году глава Шастовского сельсовета, выполняя функции нотариуса, незаконно завладела однокомнатной квартирой, которая принадлежала 64-летней вдове ветерана Великой Отечественной войны. Потерпевшая переоформила жилплощадь на чиновницу в качестве подарка. Затем глава сельсовета переписала квартиру на своего родственника и продала её за сумму свыше одного миллиона рублей.

По материалам УФСБ России по Курганской области было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий и мошенничестве. По месту жительства подозреваемой проведены обыски.