Мехико, 30 сентября, 2021, 00:29 — ИА Регнум. На северо-востоке Мексики полиция обнаружила подпольный крематорий с человеческими останками. Об этом 29 сентября сообщает газета Milenio.

Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США Однажды в Мексике

Страшную находку правоохранители сделали в районе Нуэво-Ларедо в штате Тамаулипас, где с 1 июля продолжаются поиски около 100 ранее пропавших без вести таксистов и водителей грузовиков. Все они исчезли на трассе между городами Монтеррей и Нуэво-Ларедо.

В настоящее время о возможной принадлежности найденных останков кому-либо из числа пропавших не сообщается.

По информации МВД на ноябрь 2020 года, в Мексике за два года было обнаружено около 1,4 тыс. тайных захоронений с останками 2290 человек. По данным на январь 2020 года, в стране пропавшими без вести числилось более 61 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, судебно-медицинские эксперты идентифицировали останки студента, который был частью группы из 43 человек, пропавших в Мексике в 2014 году.