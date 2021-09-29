Лос-Анджелес, США, 30 сентября, 2021, 00:27 — ИА Регнум. Оливия Колман присоединилась к актёрскому составу будущего фильма «Вилли Вонка» (Wonka). Об этом 29 сентября сообщает портал Screen Rant.

Цитата из к/ф ««Вилли Вонка и шоколадная фабрика». реж Мел Стюарт. 1971. США Джин Уайлдер в роли Вилли Вонка

В картине также снимется Салли Хокинс, исполнившая главную роль в фантастической ленте Гильермо дель Торо «Форма воды», и британский комик Роуэн Аткинсон («Мистер Бин»). Отмечается, что Колман досталась роль злодейки. В проекте также участвуют Том Дэвис, Саймон Фарнеби и Кобна Холдбрук-Смит, ранее снявшиеся во второй части «Приключений Паддингтона».

Напомним, производством картины «Вилли Вонка» занимается кинокомпания Warner Bros. Фильм будет представлять собой музыкальный приквел к известному детскому роману Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика», сюжет которого расскажет о приключениях молодого шоколатье. Главную роль в нём исполнит Тимоти Шаламе.