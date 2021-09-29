Вологда, 30 сентября, 2021, 00:05 — ИА Регнум. К 2024 году в Вологодской области в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние приведут 43% региональных трасс. Об этом заявил заместитель губернатора Вологодской области Антон Стрижов.

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«К концу 2024 года в Вологодской области должно быть отремонтировано не менее 4700 километров региональных дорог, — отметил он. — Первые три года реализации нацпроекта показали хорошие результаты. С 2019 по 2021 год отремонтировано 990 километров дорог регионального значения. На эти цели было направлено почти 15 миллиардов рублей, в том числе 4,5 миллиарда рублей — из федерального бюджета».

Чтобы достичь показателей, с 2022 по 2024 год требуется отремонтировать еще порядка 908 километров дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть дорог на севере России — региональные и местные, и финансирования на эти дороги катастрофически не хватает, считает бывший председатель общественного совета «Росавтодора» Пётр Орлов.