Москва, , 00:02 — REGNUM Украинская православная церковь Московского патриархата находится под серьезным давлением, которое может привести к расколу. Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил президент фонда «Возвращение» Юрий Бондаренко.

Митрополит Онуфрий Vadim Chuprina

«Вполне реальной угрозой является раскол в Украинской православной церкви Московского патриархата. Единство данной церкви держится в значительной степени на авторитете митрополита Онуфрия, который стальной рукой держит ситуацию. К сожалению, годы берут своё и совершено не исключено, что после его ухода начнутся очень печальные события», — заявил эксперт.

«Давление нацистского режима на каноническую церковь превысило все мыслимые пределы», — отметил Бондаренко.

«Церковь, опирающаяся в значительной степени на русских и русскокультурных граждан Украины, пытается подыгрывать властям, чем ставит себя в унизительное и подчиненное положение. По сути, один лишь митрополит Онуфрий стоит как скала среди этого бушующего моря страстей», — подчеркнул эксперт.

По мнению Бондаренко, в случае отставки, кончины или отстранения митрополита Онуфрия от руководства Украинской православной церковью Московского патриархата угроза раскола станет реальностью.