Тобольск, Тюменская область, 30 сентября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. В тюменском Тобольске вечером 29 сентября жителей встревожило пламя над площадкой «Запсибнефтехима», которое было видно даже за пределами города. Видео пламени попало в социальные сети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Zsnh.sibur.ru Строительная площадка «ЗапСибНефтехим»

Как выяснилось, на предприятии останавливали работу оборудования на ремонт и вновь запустили. Пламя — часть пусковой операции.

«На нефтехимических производствах регулярно проводятся ремонтные воздействия для обеспечения надежной работы оборудования. Во время них оборудование частично останавливается, затем пускается вновь. Эти процедуры могут сопровождаться эпизодическим интенсивным горением на факеле, которое является неотъемлемой частью пусковых операций. Это временное явление, процесс контролируемый. Воздействие на окружающую среду не превышает разрешенных нормативов», — говорится в официальном заявлении пресс-службы предприятия.