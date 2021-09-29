Лондон, 30 сентября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Британская панк-рок группа Idles анонсировали свой следующий студийный альбом. Он называется «Crawler» и выйдет 12 ноября на лейбле Partisan, информирует Pitchfork.

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14-трековое продолжение прошлогоднего «Ultra Mono» было записано в студии Real World во время пандемии. Он был спродюсирован Kenny Beats и гитаристом Idles Марком Боуэном. В качестве первого сингла группа выпустила «The Beachland Ballroom». «На самом деле это самая важная песня на альбоме. Мы находимся в таком месте, где невозможно не проявить творческий подход, а не просто выполнять движения и по-настоящему ценить то, что у нас есть. Песня — своего рода аллегория чувства потерянности и преодоления этого», — говорит вокалист Джо Тэлбот.