Нью-Йорк, США, 29 сентября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. Джон Чо, который исполнит роль Спайка Сигеля в игровом сериале на основе аниме — сериала «Ковбой Бибоп», назвал имя любимого персонажа. Об этом 29 сентября сообщает портал Screen Rant.

Цитата из м/с «Ковбой Бибоп». режСинъитиро Ватанабэ. 1998. Япония «Ковбой Бибоп»

«Фэй Валентайн. Её история так интересна и убедительна, а инстинкты выживания делают её по-настоящему симпатичным персонажем», — сказал Чо, добавив, что имеет в виду то, что в сценах сериала героиня действительно «раздражает» зрителей.

Напомним, премьера игрового фантастического сериала «Ковбой Бибоп» состоится на сайте онлайн-кинотеатра Netflix 19 ноября 2021 года. В одноимённом аниме-шоу Фэй Валентайн — аферистка, являющаяся членом команды охотников за головами корабля «Ковбой Бибоп», часто страдающая из-за своей любви к азартным играм. По сюжету, она провела 54 года в анабиозе после аварии космического челнока, из-за чего выглядит на 23 года, хотя в действительности возраст Валентайн — 77 лет.