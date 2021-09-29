Манчестер, Великобритания, 29 сентября, 2021, 23:58 — ИА Регнум. 29 сентября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Вильярреалом» в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА. Основное время матча завершилось со счетом 2:1 в пользу «манкунианцев».

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Первый мяч на 53-й минуте встречи забил бывший нападающий сборной Испании Пако Алькасер после передачи Арно Треневельда — 0:1. Через семь минут бразильский фланговый атакующий защитник Алекс Теллеш восстановил равновесие в счете — 1:1. Результативной передачей отметился Бруну Фернандеш. В компенсированное время 36-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду принес «МЮ» победу, замкнув передачу Джесси Лингарда — 2:1.

Для Криштиану Роналду этот матч стал 178-м в рамках Лиги Чемпионов. Португалец побил рекорд бывшего вратаря мадридского «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса (177 матчей).

Статистика матча («Манчестер Юнайтед"/ «Вильярреал»)

Удары 13/15

Удары в створ 8/7

Владение 55%/45%

Угловые 4/4

Нарушения 9/9

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Варан, Теллеш (Фред, 89'), Далот, Мактоминай, Погба (Кавани, 75'), Фернандеш, Гринвуд (Лингард, 89'), Санчо (Матич, 75'), Роналду.

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль (Манди, 73'), Торрес, Фойт, Морено (Хименес, 73'), Парехо, Капу, Тригерос (Эступиньян, 61'), Греневельд, Алькасер (Диа, 58'), Пино (Гомес, 73').

«Манчестер Юнайтед», одержав первую победу в сезоне Лиги Чемпионов и набрав три очка, поднялся на третье место в турнирной таблице группы F. «Вильярреал» с одним очком опустился на последнюю позицию.