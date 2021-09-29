Москва, , 23:57 — REGNUM Анафемы могут быть провозглашены, но расколом это православному миру не грозит. Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил президент фонда «Возвращение» Юрий Бондаренко.

Патриарх Варфоломей Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что вмешательство патриарха Константинопольского Варфоломея в дела Украины привело к созданию нового церковного сообщества — «Православной церкви Украины», что многими верующими на Украине и в России было воспринято резко отрицательно, а также вызвало большое раздражение у священноначалия РПЦ и фактически приблизила перспективу раскола в православном мире

«Я не вижу угрозы раскола. Впрочем, вопрос даже в том, объявят анафему патриарху Варфоломею или нет. Ни о каком расколе речи быть не может. По сути дела, огромная часть православия — это Русская православная церковь. Подавляющее большинство церквей малочисленны, не находятся на подъеме. Вывод о том, что общение с теми церквями, которые не поддержат это решение (анафему патриарху Варфоломею — ИА REGNUM), прекратится, неверен» — заявил эксперт.

«Пример из политики: Реджеп Эрдоган проводит политику, во многом недружественную по отношению к России, тем не менее это не мешает общению с ним и сотрудничеству в тех областях, где интересы наших стран совпадают», — провел аналогию Бондаренко.