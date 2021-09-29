Москва, 29 сентября, 2021, 23:57 — ИА Регнум. Анафемы могут быть провозглашены, но расколом это православному миру не грозит. Об этом 29 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил президент фонда «Возвращение» Юрий Бондаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Варфоломей

Напомним, что вмешательство патриарха Константинопольского Варфоломея в дела Украины привело к созданию нового церковного сообщества — «Православной церкви Украины», что многими верующими на Украине и в России было воспринято резко отрицательно, а также вызвало большое раздражение у священноначалия РПЦ и фактически приблизило перспективу раскола в православном мире

«Я не вижу угрозы раскола. Впрочем, вопрос даже не в том, объявят анафему патриарху Варфоломею или нет. Ни о каком расколе речи быть не может. По сути дела, огромная часть православия — это Русская православная церковь. Подавляющее большинство церквей малочисленны, не находятся на подъеме. Вывод о том, что общение с теми церквями, которые не поддержат это решение (анафему патриарху Варфоломею — ИА REGNUM), прекратится, неверен» — заявил эксперт.

«Пример из политики: Реджеп Эрдоган проводит политику, во многом недружественную по отношению к России, тем не менее это не мешает общению с ним и сотрудничеству в тех областях, где интересы наших стран совпадают», — провел аналогию Бондаренко.