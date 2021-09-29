Лиссабон, 29 сентября, 2021, 23:53 — ИА Регнум. 29 сентября в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луж» «Бенфика» в матче второго тура группы E Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 одержала уверенную победу над каталонской «Барселоной» со счетом 3:0.

Richard Mulder — groengeelhart.nl Рональд Куман

Первый мяч на третьей минуте встречи забил 22-летний полузащитник сборной Уругвая Давид Нунес после передачи Юлиана Вайгля — 1:0. На экваторе второй половины Рафа Силва удвоил преимущество хозяев — 2:0. Для португальского нападающего этот мяч стал пятым в сезоне во всех турнирах. В конце матча Дарвин Нуньес оформил дубль, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки.

Желтые карточки получили Жерар Пике (12'), Николас Отаменди (33'), Эрик Гарсия (54'), Рафа Силва (56'), Алехандро Гримальдо (62'), Юлиан Вайгль (73'), Сержиньо Дест (78') и Николас Гонсалес (86'). Единственную красную карточку на 88-й минуте получил Эрик Гарсия. На матче работал итальянский арбитр Даниэль Орсато. Ассистенты главного судьи — Алессандро Джаллатини и Чиро Карбоне, резервный арбитр — Крис Кавана.

Статистика матча («Бенфика"/ «Барселона»)

Удары 13/12

Удары в створ 5/2

Владение 42%/58%

Угловые 4/5

Нарушения 12/13

Составы команд:

«Бенфика»: Влаходимос, Вериссимо, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Алехандро Гримальдо (Андре Алмейда, 75'), Жоау Мариу, Юлиан Вайгль, Валентино Лазаро (Жилберто Мораеш, 45'), Дарвин Нуньес (Гонсалу Рамуш, 86'), Рафа Силва (Пицци, 86'), Роман Яремчук (Адель Таарабт, 76').

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике (Гави, 33'), Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Сержиньо Дест, Серхио Бускетс (Николас Гонсалес, 68'), Педри (Филиппе Коутиньо, 68'), Серхи Роберто (Оскар Мингеса, 89'), Френки де Йонг, Мемфис Депай, Люк Де Йонг (Ансумане Фати, 68').

«Барселона», потерпев поражение, без побед и очков осталась на последнем месте в турнирной таблице группы E. «Бенфика», набрав три четыре очка, поднялась на вторую позицию.