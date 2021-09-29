Лондон, 29 сентября 2021, 23:48 — REGNUM МИД Британии призвал правительство Мали пересмотреть решение о сотрудничестве с российскими частными военными компаниями (ЧВК), которые в западных СМИ принято обозначать как «Вагнер».

Мали
Мали
Fred Marie

Об этом сообщает британский МИД, опубликовавший 29 сентября заявление министра иностранных дел Вики Форд. По её словам, переговоры властей республики Мали с российскими ЧВК вызывают у Лондона «глубокое беспокойство».

«Мы поддерживаем призыв Экономического сообщества стран Западной Африки [ЭКОВАС] к правительству Мали пересмотреть вопрос о взаимодействии с «группой Вагнера» из-за последствий такой сделки для стабильности как на территории Мали, так и во всём регионе», — указано в заявлении.

При этом утверждается, что российская ЧВК «Вагнер» заинтересована в «разжигании конфликтов и извлечении выгоды из нестабильности» на африканском континенте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что правительство Мали обратилось к российским частным военным компаниям с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом и обучении малийских силовиков.

Напомним, Париж и Берлин пригрозили убрать своих военных из Мали, если там появятся российские ЧВК.

Читайте ранее в этом сюжете: Замглавы МИД России обсудил с послом Франции ситуацию в Мали и регионе