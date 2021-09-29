Лондон, , 23:48 — REGNUM МИД Британии призвал правительство Мали пересмотреть решение о сотрудничестве с российскими частными военными компаниями (ЧВК), которые в западных СМИ принято обозначать как «Вагнер».

Мали Fred Marie

Об этом сообщает британский МИД, опубликовавший 29 сентября заявление министра иностранных дел Вики Форд. По её словам, переговоры властей республики Мали с российскими ЧВК вызывают у Лондона «глубокое беспокойство».

«Мы поддерживаем призыв Экономического сообщества стран Западной Африки [ЭКОВАС] к правительству Мали пересмотреть вопрос о взаимодействии с «группой Вагнера» из-за последствий такой сделки для стабильности как на территории Мали, так и во всём регионе», — указано в заявлении.

При этом утверждается, что российская ЧВК «Вагнер» заинтересована в «разжигании конфликтов и извлечении выгоды из нестабильности» на африканском континенте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что правительство Мали обратилось к российским частным военным компаниям с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом и обучении малийских силовиков.

Напомним, Париж и Берлин пригрозили убрать своих военных из Мали, если там появятся российские ЧВК.

Читайте ранее в этом сюжете: Замглавы МИД России обсудил с послом Франции ситуацию в Мали и регионе