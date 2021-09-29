Пекин, 29 сентября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Китайская студия miHoYo анонсировала онлайн-трансляцию, в рамках которой она расскажет об очередном обновлении игры Genshin Impact. Об этом 29 сентября сообщает twitter-страница проекта.

Скриншот с YouTube Genshin Impact

Трансляция начнётся 3 октября 2021 года, в 15:00 по московскому времени, она пройдёт на twitch-канале Genshin Impact. Разработчики расскажут о нововведениях, которое добавит в игру обновление 2.2. Студия также дала понять, что в этой версии Genshin Impact появится ранее анонсированный персонаж Тома.

https://twitter.com/GenshinImpact/status/1443062983777738752

Напомним, релиз Genshin Impact состоялся 28 сентября 2020 года на ПК, iOS, Android и PlayStation 4, 28 апреля 2021-го — на консоли PlayStation 5. Это приключенческая экшн-игра с открытым миром и ролевыми элементами, выполненная в аниме-стилистике.