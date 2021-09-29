Чикаго, США, 29 сентября, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Новое исследование показало, что жители США в среднем ежемесячно тратят на сервисы подписки $273. Об этом 29 сентября сообщает портал TVLine.

Деньги

Аналитики компании West Monroe отметили, что к подобным сервисам они отнесли онлайн-кинотеатры, подключение к сети, мобильную связь, облачные хранилища, приложения для знакомств, порталы с электронными книгами и т.п. Эксперты отметили, что затраты респондентов на подобные услуги выросли на 15% по сравнению с показателями 2018 года.

Примечательно то, что опрашиваемым предлагали назвать сумму ежемесячных трат и предоставляли не одну, а три попытки. Выяснилось, что 89% людей, принявших участие в исследовании, не понимают, что тратят так много.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что потоковый сервис Netflix запустил программу бесплатных подписок в некоторых странах. Кения стала первой страной, в которой компания решила провести подобный эксперимент.