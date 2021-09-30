30 сентября 2021 | Время чтения 17 мин

В России вновь заговорили о стратегическом управлении — теперь с помощью цифровой аналитической платформы. Профессор МГУ Елена Ведута считает такой подход к стратегическому планированию ошибкой и рассказывает о единственном существующем сегодня инструменте, способном управлять экономикой во благо всех людей.

Ангелина Потеряйко, , 00:24 — REGNUM Основы государственной политики в сфере стратегического планирования становятся необходимостью в условиях продолжающего экономического хаоса, усиленного пандемией. О создании таких основ заявил президент Владимир Путин РФ на заседании Совета безопасности 27 сентября 2021 года.

Кузьма Петров-Водкин. Хаос. 1906

Целями государственной политики в сфере стратегического планирования президент обозначил: сбережение народа, укрепление здоровья и улучшение качества жизни, охрана традиционных ценностей, устойчивое экономическое развитие и забота об окружающей среде, надежная защита от внутренних и внешних угроз, обеспечение государственного суверенитета.

«Важно совершенствовать систему стратегического планирования, развивать ее на качественно новой основе», — сказал Путин.

В этот же день председатель Совета безопасности РФ Николай Патрушев анонсировал создание единой цифровой аналитической платформы стратегического управления.

Полностью проект «Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации» будет доработан и представлен на утверждение главы государства в ноябре 2021 года.

За комментариями по решению президента изменить подход к стратегическому планированию и возможности создания основ госполитики для реализации такого планирования ИА REGNUM обратился к профессору, заведующей кафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктору экономических наук Елене Николаевне Ведуте.

Профессор Елена Николаевна Ведута

ИА REGNUM: Елена Николаевна, как Вы расцениваете инициативу Владимира Путина в отношении государственной политики и стратегического планирования?

Елена Ведута: Я поддерживаю призыв президента. Но сегодня у нашего правительства нет научно-практического центра, который справился бы с этой задачей.

ИА REGNUM: У нас же есть специально созданный под эти задачи аналитический центр при правительстве РФ?

Елена Ведута: Само название Центра говорит о том, что он занимается только аналитикой и потому может претендовать на создание только аналитической платформы. Но президент РФ четко сказал, что ему нужны не анализы «посмертной» информации и составленные на них некие предсказания, а новое качество стратегического планирования, когда все органы власти, гражданское общество, деловые круги будут работать в единой логике и вместе добиваться достижения приоритетных целей ради успешного, благополучного будущего России. А для такого качества стратегического планирования требуется не платформа «анализ ради анализа», а экономический робот, быстро выполняющий всю рутинную работу по согласованию взаимодействия всех экономических агентов для оптимизации управленческих решений в обеспечении выхода страны на желаемую магистраль развития.

Меня вообще удивляет, как необходимость управления развитием страны низвели до анализа и вместо организаторов производства стали готовить аналитиков. При такой подмене государственного управления анализами, да еще в сопровождении аналитических цифровых платформ, на которые с огромными затратами бесцельно заносятся никому ненужные данные, страна быстро потонет в смертельном болоте.

ИА REGNUM: Почему с нами это происходит? Почему правительство РФ не имеет научно-практического центра, ответственного за внедрение и совершенствование стратегического планирования, обеспечивающего выход страны на магистраль благополучного будущего?

Елена Ведута: Ответ на этот вопрос нужно искать в прошлом. Нужно понять, где мы допустили ошибки и повернули развитие нашей страны в смертельное болото.

В этой связи полезно разобраться причинами болезни «мозга» правительства РФ, роль которого выполняет аналитический центр (АЦ) при правительстве.

В 1991 году, когда Госплан и его главный вычислительный центр (ГВЦ) ушли в прошлое, на месте ГВЦ возник АЦ, который рассматривает себя в качестве преемника ГВЦ.

В 1950-х годах руководство нашей страной осознало острую необходимость перехода от ручного планирования к автоматизированному. Это было связано с тем, что метод последовательных приближений составления плана требовал много итераций по согласованию плановых заданий по выпуску с затратами материальных, трудовых и финансовых ресурсов. При ручном планировании Госплан с трудом проходил примерно 1,5 итераций в год, что порождало диспропорциональность в развитии экономики, устремляющую ее в кризис. Поэтому и требовалась автоматизированная система плановых расчетов (АСПР). С этой целью создали ГВЦ Госплана и несколько институтов, ответственных за внедрение автоматизированных систем управления (АСУ) и АСПР.

Главная проблема, с которой столкнулись разработчики АСУ и АСПР состояла именно в том, о чем сегодня говорит президент России 62 года спустя — в организации скоординированной деятельности всех экономических субъектов для достижения целей нашего развития. Для достижения нужной координации требуется проведение многих расчетов, и здесь без компьютеров, вычислительных сетей не обойтись. Но «железу» для работы нужна программа, составленная на основе математических алгоритмов, позволяющих достичь нужную степень координации всех экономических субъектов. Этой системой алгоритмов согласования заказов конечных потребителей (государства, домашних хозяйств и экспортеров) с возможностями производителей для пропорционального развития экономики в желаемом направлении и является динамическая модель межотраслевого баланса (МОБ). Без использования этой модели, выстраивающей логику согласованности плановых расчетов «затраты-выпуск» всех экономических агентов, в качестве ядра АСПР, никакого движения страны вперед, в сторону будущего благополучия не будет.

Разработка такой модели требовала больших трудозатрат и знаний практики управления экономикой страны на разных уровнях иерархии, понимания значимости науки экономической кибернетики, изучающей информационные процессы в управлении с учетом обратной связи в режиме онлайн, для создания АСУ, повышающей эффективность управленческих решений и, конечно, большой силы воли.

А времени на разработку такой модели, как считали идеологи стратегического планирования тех лет, «не хватало» — очень торопились всё автоматизировать. Это напоминает сегодняшнюю ситуацию, когда под лозунгами скорейшего внедрения информационных технологий, повышения производительности труда и защиты людей от пандемии цифровизуют всё и вся подряд и без разбора. Как и сейчас, в то время, а это был конец 1950-х — начало 1960-х годов, шла острая конкуренция между различными экономико-математическими институтами и ГВЦ по «выбиванию» денег на разработку математических моделей для АСУ. И каждый институт доказывал свою эффективность, которую было невозможно достичь без динамической модели межотраслевого баланса и, следовательно, невозможно было организовать взаимодействие отраслевых АСУ (ОАСУ) и АСПР.

Вычисления Цитата из х∕ф «Матрица». Реж. братья Вачовски. 1999. США

ИА REGNUM: Но ведь АСПР создали…

Елена Ведута: Вместо АСПР создали аналитического «урода». ГВЦ рассчитывал некие сценарии на основе эконометрических моделей межотраслевого баланса, составленных на основе «посмертной» статистики (данных, собранных за предыдущие периоды) и математики. А Госплану нужна была автоматизация проводимых им плановых расчетов методом последовательных приближений. Вместо обеспечения нужной координации деятельности министерств и ведомств ГВЦ «в лоб» объединял создаваемые по разным лекалам отраслевые АСУ и превратился в орган аналитического сопровождения Косыгинской реформы. В конечном счете, деятельность ГВЦ свелась к совокупности аналитических таблиц из разных отделов Госплана, к делопроизводству под названием «Документ», через которую отслеживался документооборот, обслуживающий процесс составления плана. Таким образом, ГВЦ не решил задачу автоматизации плановых расчетов, а ведь для этого он и был создан в 1959 году.

ИА REGNUM: Хорошо, Госплан показал свою несостоятельность в решении задачи стратегического планирования, и был уничтожен с распадом СССР. Что появилось взамен? Ведь без стратегического планирования государство обречено погибнуть.

Елена Ведута: Созданный на месте ГВЦ АЦ при правительстве РФ продолжает идти по тому же порочному пути. Ведь так же легче, чем ломать голову, как выполнить цели, поставленные президентом РФ. ГВЦ Госплана, в связи с отсутствием у него динамической модели межотраслевого баланса, собирался «тупо» механически объединить вычислительные сети Госплана СССР и Госпланов союзных республик, вычислительных систем министерств и ведомств, взаимодействующих в режиме реального времени. Его преемник — АЦ при правительстве РФ — занят анализами разных отраслевых платформ, называя это процессом создания электронного правительства РФ и бесцельно создает трудозатратную Национальную систему управления данными (НСУД), берет на вооружение у своих западных советников бесполезную технологию «BigData», рассчитывает разные индексы и анализирует их, на основе анализа вносит очередные поправки к законопроектам и т.д. Поэтому его и признают на Западе одним из лучших мировых фабрик мысли, призванных анализировать, но не управлять экономическим развитием, и обслуживающих сегодня кризисное движение глобальной экономики.

ИА REGNUM: В действующем Федеральном законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации», по Вашему мнению, есть недостатки?

Елена Ведута: Сам закон — недостаток. Объясню почему. Объектом планирования в нём является документооборот, а не планирование экономики. Поэтому АЦ, в отличие от своего «родителя» ГВЦ, уже даже не заморачивается созданием или поиском динамической модели межотраслевого баланса для координации цифровых платформ отраслей, которые, в свою очередь, создаются опять таки без всяких целевых моделей развития. Поэтому и остается заниматься мониторингом, чтобы созерцать, как мы падаем, а затем анализировать итоги падения, предсказывать дальнейший ход событий и опять — мониторинг, анализ, анализ для анализа, и так до полного уничтожения государственного суверенитета России.

И так сойдет! Цитата из мф Вовка в Тридевятом царстве. реж Борис Степанцев. 1965. СССР

ИА REGNUM: То есть получается, что АЦ занимается не тем, что ждет от него президент Путин?

Елена Ведута: Думаю, у президента раньше времени не хватало, чтобы обращать внимание на деятельность АЦ. Однако сегодня, когда президент требует слаженной работы правительства по составлению и реализации плана реализации национальных целей в области социально-экономического развития и национальной безопасности, то пора потребовать от нашей одной из лучших в мире «фабрики аналитической мысли» стать «мозгом» правительства, способным управлять развитием нашей страны для обеспечения её будущего благополучия. Однако аналитические мысли, обслуживающие разные предплановые сценарии, никогда не смогут подняться до уровня планирования, конструирующего будущее.

ИА REGNUM: Может ли передать эту функцию Минэкономразвития, которое занимается стратегическим планированием?

Елена Ведута: Зачем? Там сидят все те же «мыслители», планирующие документооборот вместо развития экономики в направлении будущего благополучия.

ИА REGNUM: Вырисовывается безысходная картина. Но есть и хорошие движения в сторону выхода из кризиса. 2 июля 2021 года президент подписал Стратегию национальной безопасности, где проставлены правильные с точки зрения сохранения суверенитета России и защиты интересов граждан нашей страны приоритеты.

Елена Ведута: Что касается стратегии национальной безопасности, то приоритеты в ней названы, но нет механизма практической их реализации.

ИА REGNUM: Возможно, они только разрабатываются…

Елена Ведута: Разрабатываются кем? НИУ ВШЭ, РАНХиГС, ЦЭМИ РАН, Институт прогнозирования РАН, АСИ, Сколково и прочие заняты лишь аналитикой и предсказаниями и не способны сформулировать экономико-математическую модель управления экономикой для выхода на нужную нам магистраль развития.

ИА REGNUM: В последние годы появились экономисты, которые утверждают, что из глубокого экономического кризиса нас вытащат основы сталинской экономики, Госплан 2.0.

Елена Ведута: Новые труды экономистов и политиков, как например, «Кристалл роста» А. С. Галушки, представляют собой занимательные рассказы о планировании экономики, но не содержат описания самого механизма стратегического планирования экономики. Хотя, считаю, появление таких книг помогает обществу понять примитивизм анализа и необходимость планирования экономики.

ИА REGNUM: Елена Николаевна, что делать президенту после того, как Совет безопасности передаст ему на рассмотрение проект «Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации»?

Елена Ведута: Сначала нужно сказать, что делать Совету безопасности. Если ответственно относиться к заявлению президента РФ о необходимости «сбалансированной, единой, целостной системы стратегического планирования» и необходимости цифровой экономики, без перехода к которой, как заявлял президент, «у российской экономики нет будущего», то Совбезу нужно вернуться к истокам проблемы. Нужно обратиться к 1950-м годам, чтобы понять корни наших проблем и нашей экономической безграмотности, загоняющих страну в болото. Если Моисей водил свой народ по пустыне целых 40 лет, чтобы в землю обетованную вошли только свободные люди, то мы уже почти 70 лет не хотим даже разобраться с истоками наших проблем.

В совместной статье директора Института технической кибернетики АН УССР Виктора Глушкова и директора ЦЭМИ АН СССР Николая Федоренко, опубликованной в 1964 году в журнале «Вопросы экономики», было заявлено, что от того, успеем ли мы создать АСУ экономикой или нет, решится судьба страны — её победа или поражение в «холодной» войне. Такого же мнения придерживались и в США. В 2019 году вышла книга об истории кибернетики в СССР философа Василия Пихоровича. В ней читаем, что, основываясь на докладах ЦРУ, ближайший советник Джона Кеннеди в октябре 1962 года написал секретный меморандум о том, что «советское решение сделать ставку на кибернетику» даст СССР огромное преимущество. Я процитирую слова советника президента США:

«К 1970 году СССР может иметь совершенно новую технологию производства, охватывающую целые предприятия и комплексы отраслей и управляемую замкнутым циклом обратной связи с использованием самообучающихся компьютеров».

Руководство США в самом деле опасалось такого разворота событий, поскольку они этой угрозе в принципе ничего противопоставить не могли.

ИА REGNUM: Почему нам так была нужна кибернетика для победы в холодной войне? И сегодня, когда мы говорим о том, что имеет место гибридная война, почему мы продолжаем игнорировать важность кибернетики для лечения нашей «смертельной» экономической болезни, подменяя нужное нам лечение аналитическим опиумом?

Елена Ведута: Кибернетика — наука об информационных (управляющих) процессах в сложных саморазвивающихся системах управления для создания АСУ (или, как сейчас говорят, искусственного интеллекта, робота), повышающего эффективность управленческих решений. Экономика страны (корпораций, межгосударственных блоков, мирового сообщества и т. д.) является сложной и саморазвивающейся системой. Невозможно заставить экономику модернизироваться, диверсифицироваться, выйти на новый технологический уровень, развиваться в сторону будущего благополучия и т.д. посредством анализов, предсказаний, приказов, постановлений, законов, призывов, молитв… Управление экономикой предполагает реализацию кибернетического подхода, то есть создание экономического робота, имитирующего её движение на языке математических алгоритмов в желаемом направлении (к выполнению цели) с учетом обратной связи, процедур корректировки исходных заданий в режиме онлайн.

Суперкомпьютер Gemmaribasmaspoch

ИА REGNUM: Возможно, проблема в том, что сложно написать правильные алгоритмы для такой АСУ?

Елена Ведута: Конечно, сложно. На это не способны ни наши современные цифровизаторы, ни тем более западные, никогда не имевшие опыта нашего планирования методом последовательных приближений. Поэтому и появляются на Западе под руководством Шваба всякие «Индустрии 4.0», куда мы спешим влезть, не понимая, какая целевая модель зашита в эту платформу, каковы алгоритмы. Но самое смешное, что там нет никакой целевой модели, а мы просто скачиваем туда информацию о нас, зато всем цифровизаторам хорошо платят за их цифровизацию.

ИА REGNUM: Если бы СССР взял кибернетический метод планирования на вооружение, человечество стало бы другим?

Елена Ведута: Если бы СССР, а затем Россия не теряли бы время на анализы и сопровождение, а занялись бы серьезно внедрением экономического робота — дирижера экономического оркестра для гармоничного развития в направлении будущего благополучия, то мир сегодня был бы совсем иным. Вся планета уже вышла бы на качественно новый виток развития цивилизации и не боялись бы, как сегодня, конца истории. И сегодня я, как учёный, экономист-кибернетик, утверждаю, что создание и внедрение такого экономического робота станет главным драйвером для вытаскивания нашей экономики из засасывающего её болота и обеспечения её постепенно ускоряющегося движения в направлении роста качества жизни.

ИА REGNUM: Экономический робот — это разработка вашей научной школы стратегического планирования Николая Ведуты?

Елена Ведута: Нет. Экономического робота создал Николай Ведута, который сегодня в мире признается единственным экономистом среди кибернетиков и единственным кибернетиком среди экономистов. История созданного им экономического робота началась в 1960-х годах. В 1962 году ученый-кибернетик Николай Ведута был назначен первым директором нового Института в Минске. Центральный научно-исследовательский институт технического управления (ЦНИИТУ) был создан по постановлению президиума Совета министров СССР для решения сложных, имеющих большое народнохозяйственное значение, задач по усовершенствованию управления производством с применением экономико-математических методов и электронно-вычислительных машин. Харьковский политехнический институт дал ему блестящее системное образование инженера-механика и привил ему, в отличие от аналитиков, динамическое мышление в постановке сложных задач и формулировании математических алгоритмов их решения с обратной связью в режиме онлайн. Имея также уникальный практический опыт организатора производства страны на разных уровнях иерархии управления (от мастера МТС до главного инженера Минского тракторного завода, а затем начальника отдела стратегического планирования Госплана БСССР), возможность изучения «Капитала» Маркса в аспирантуре Института экономики АН СССР, куда его послал учиться партком завода, а также опыт научной работы в качестве заместителя директора в Институте экономики АН БССР, Николай Ведута был «обречен» стать создателем экономического робота. Кроме него никто не мог и никогда не сможет построить динамическую модель межотраслевого баланса, лежащую в основе экономического робота, выполняющего рутинную работу по согласованию заказов конечных потребителей и возможностей производителей для оптимизации управленческих решений.

ИА REGNUM: Давайте подробнее остановимся на экономическом роботе. Если начать внедрять его сейчас, мы успеем избежать глобальной катастрофы, которую нам пророчат приспешники зеленого курса и инклюзивного капитализма?

Елена Ведута: Безусловно. Но, так как кибернетический подход к решению экономических проблем заблокирован аналитиками и цифровизаторами, то глобальная олигархия для удержания своей власти в развертываемом глобальном кризисе направляет все денежные потоки на создание робота для цифрового управления людьми, что ускоряет конец истории человечества. Думаю, что идеологическая борьба в будущем развернется не между сторонниками разных наборов деклараций о либерализме и социализме, о котором с удовольствием «вещает» манифест инклюзивного капитализма. Эта борьба будет идти между сторонниками внедрения экономического робота, работающего во благо людей и культурного развития личности, и сторонниками тоталитарного робота, работающего в условиях экономического хаоса на уничтожение человечества.

Поскольку президент РФ ставит сегодня перед Россией великие задачи и у России имеется динамическая модель межотраслевого баланса, то думаю, что Россия и станет тем самым драйвером движения мирового сообщества по пути культурного прогресса.

ИА REGNUM: Вы готовы протянуть руку помощи в этом вопросе и взять на себя ответственность за успешное внедрение экономического робота?

Елена Ведута: Научная школа стратегического планирования Николая Ведуты всегда заявляла и заявляет о своей готовности к выполнению задач, поставленных президентом Путиным по обеспечению перехода от ручного управления к автоматизированному для улучшения качества стратегического планирования, обеспечивающего движение страны к будущему благополучию.

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