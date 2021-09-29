Манчестер, Великобритания, 29 сентября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. 29 сентября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вильярреалом». В стартовый состав «манкунианцев» попал 36-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, для которого этот матч станет 178-м в рамках этого турнира.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Таким образом, Роналду побил рекорд легендарного голкипера мадридского «Реала» и сборной Испании Икера Касильяса, на счету которого 177 матчей.

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в четырех матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами в ворота «Ньюкасла», «Янг Бойз» и «Вест Хэма».