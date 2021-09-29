Дамаск, , 23:15 — REGNUM Двое сирийских военных убиты и ещё двое ранены в результате снайперского обстрела боевиков в провинции Алеппо, сообщил 29 сентября на брифинге замначальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Обстрелы произошли возле поселений Бала и Кабатан Эль-Джебель.

«В провинции Алеппо по позициям правительственных сил в районе населенных пунктов Бала и Кабатан Эль-Джебель со стороны боевиков были совершены обстрелы из снайперского оружия, вследствие которых двое сирийских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения», — рассказал Вадим Кулить.

Кроме того, в сирийской провинции Идлиб действующие там незаконные вооруженные формирования обстреляли сирийских военных из района населенного пункта Руайха. Погиб один сирийский военный.

На территории провинции Латакия террористы обстреляли из гранатомета позиции правительственных войск, расположенные в районе населенного пункта Харет-Эль-Мазегли, ранив одного сирийского военнослужащего.

Всего за сутки убиты и ранены шестеро сирийских военных.

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