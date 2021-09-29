Москва, 29 сентября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Банк России считает недельные данные об ускорении инфляции недостаточными для того, чтобы делать выводы об устойчивых тенденциях. Об этом 29 сентября заявили журналистам в пресс-службе регулятора.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Недельные данные по инфляции «сильно зашумлены», поэтому на их основе об устойчивых тенденциях говорить нельзя», — отмечено в комментарии.

В ЦБ добавили, что судить о том, какие именно факторы — временные или постоянные — в большей степени повлияли на сентябрьскую инфляцию, можно будет после получения более полной информация о ценах.

Сообщается, что регулятор обновит свои прогнозные расчёты, в том числе по инфляции, после заседания совета директоров, которое запланировано на октябрь.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за период с 21 по 27 сентября выросли в среднем на 0,29% после роста на 0,1% в предыдущую неделю. Инфляция в годовом выражении, по данным Минэкономразвития, ускорилась до 7,26% с 6,96% на предыдущей неделе.