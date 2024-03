Чикаго, США, 29 сентября, 2021, 23:08 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст выпустил патч на свой последний альбом «Donda», который вышел в конце августа, внесся изменения в некоторые песни, информирует портал Karmapolitan.

Jason Канье Уэст

Изменения в треках альбома заметили фанаты рэпера, которые написали об этом в социальных сетях. В песнях «Keep My Spirit Alive» и «New Again» Канье Уэст решил заменить припевы от KayCyy и Chris Brown на свои и госпел-группы The Sunday Service Choir. Также исполнитель изменил сведение «Junya», «God Breathed», «Come To Life» и «Jail pt. 2».

Ранее стало известно, что Netflix выпустит документальный фильм о жизни Канье Уэста под названием «Jeen-Yuhs».