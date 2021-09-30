Архангельск, 30 сентября, 2021, 05:55 — ИА Регнум. На Украине сейчас политические и исторические спекулянты ведут потешные битвы за наследование Киевской Руси и пытаются доказать, что русские — в этой связи порченные, а они — чистокровные, считает северодвинский писатель Андрей Рудалев. Об этом он заявил ИА REGNUM, комментируя определение ООН «коренных» народов.

А.Рудалев Андрей Рудалев, писатель и журналист, живет в Северодвинске

Напомним, в определении говорится, что «коренными» считаются народы, «которые проживали на нынешней территории… в момент, когда на неё прибыли… лица другой культуры и этнического происхождения, которые покорили их и поставили в зависимое положение».

«Подобные дорожки, как правило, до Третьего рейха доводят и до резни», — отметил Рудалев.

Он ответил, важна ли очередность прибытия народов на территорию, и как по этому признаку делить народы: «Какое-либо выстраивание народов в «очередь» ведет к возникновению идеологического урода. Например, такого, как «древние укры». Для нас же Киевская Русь — всего один из периодов истории отечественной цивилизации, которая после этого не сжималась или становилась многим больше».

Рудалев полагает, что народам России надо искать общее, а не обособления: «Нам необходимо выискивать интеграционные ресурсы этой общности, рассказывать о них, выстраивать на них государственную политику, а не лепить из своеобразий систему противопоставлений и отчуждений».

Он призвал к бдительности: «Национальное — нечто постоянно развивающееся, обогащающееся, эволюционирующее, а не неподвижный идол-божок. Если вокруг него постоянно устраивать танцы с саблями, разделения и противопоставления, то он превращается в жуткого и кровожадного демона».