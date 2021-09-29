Москва, 29 сентября, 2021, 22:58 — ИА Регнум. 34-летний форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани в летнее трансферное окно мог продолжить карьеру в России. Футболистом интересовалось московское «Динамо», однако главный тренер «бело-голубых» Сандро Шварц заблокировал трансфер таранного нападающего, решив сделать ставку на собственных воспитанников. Об этом 29 сентября сообщило издание Metaratings.

Ailura Эдинсон Кавани

В прошлом сезоне Эдинсон Кавани принял участие в 26-ти мачтах Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Однако в текущем сезоне уругваец присел на банку из-за трансфера Криштиану Роналду.

Кавани перешел в «Манчестер Юнайтед» 5 октября 2020 года из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. Текущее соглашение уругвайского форварда с «манкунианцами» рассчитано до середины 2022 года.